Продава се разработено соларно студио в Благоевград

🔆 Продава се соларно студио BronzeBody – готов бизнес с утвърдено име
Продава се разработено соларно студио BronzeBody с изградена и лоялна клиентска база, разположено в кв. Еленово, гр. Благоевград – район с постоянен човекопоток и отлична видимост.
Студиото функционира успешно и се предлага като напълно готов бизнес, без необходимост от допълнителни инвестиции.
✅ Обектът е изграден и оборудван съгласно всички изисквания за дейността, включително:
✔️ трифазна електроинсталация
✔️ професионална вентилация и климатизация
✔️ озвучаване на помещението и солариумите
✔️ модерни и напълно обслужени солариуми
✔️ обзавеждане, рецепция и зона за клиенти
✔️ видеонаблюдение и система за сигурност
💻 Цялата дейност се управлява чрез специализиран софтуер за соларно студио – клубните карти се зареждат и контролират през програмата, което осигурява лесно управление, отчетност и проследяване на клиентите.
📈 Бизнесът има активни клиенти, изградени социални мрежи и потенциал за допълнително развитие.
🏢 Продава се заедно с фирмата, оборудването и всички необходими лицензи –
➡️ купуваш и започваш да работиш веднага.
Подходящо както за човек с опит в бранша, така и за предприемач, който търси сигурна и работеща инвестиция.
💰 Цена: по договаряне
📞 Телефон за контакт: 0887 047 777
📩 Запитвания може да изпращате и чрез съобщение към официалната страница във Facebook: https://www.facebook.com/bronzebodybg
🔎 Възможност за оглед и допълнителна информация при сериозен интерес.