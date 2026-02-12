Продава се разработено соларно студио в Благоевград

🔆 Продава се соларно студио BronzeBody – готов бизнес с утвърдено име

Продава се разработено соларно студио BronzeBody с изградена и лоялна клиентска база, разположено в кв. Еленово, гр. Благоевград – район с постоянен човекопоток и отлична видимост.

Студиото функционира успешно и се предлага като напълно готов бизнес, без необходимост от допълнителни инвестиции.

✅ Обектът е изграден и оборудван съгласно всички изисквания за дейността, включително:

✔️ трифазна електроинсталация

✔️ професионална вентилация и климатизация

✔️ озвучаване на помещението и солариумите

✔️ модерни и напълно обслужени солариуми

✔️ обзавеждане, рецепция и зона за клиенти

✔️ видеонаблюдение и система за сигурност

💻 Цялата дейност се управлява чрез специализиран софтуер за соларно студио – клубните карти се зареждат и контролират през програмата, което осигурява лесно управление, отчетност и проследяване на клиентите.

📈 Бизнесът има активни клиенти, изградени социални мрежи и потенциал за допълнително развитие.

🏢 Продава се заедно с фирмата, оборудването и всички необходими лицензи –

➡️ купуваш и започваш да работиш веднага.

Подходящо както за човек с опит в бранша, така и за предприемач, който търси сигурна и работеща инвестиция.

💰 Цена: по договаряне

📞 Телефон за контакт: 0887 047 777

📩 Запитвания може да изпращате и чрез съобщение към официалната страница във Facebook: https://www.facebook.com/bronzebodybg

🔎 Възможност за оглед и допълнителна информация при сериозен интерес.