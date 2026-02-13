Окръжен съд – Благоевград взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ на български гражданин, издирван с ЕЗА от Гърция

Окръжен съд – Благоевград взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ по частно наказателно дело, образувано във връзка с Европейска заповед за арест /ЕЗА/, издадена от Апелативна прокуратура гр. Солун, Република Гърция, по отношение на Р. В. Р. Искането е подадено във връзка с издирването на лицето за изтърпяване на наказания за извършени престъпления – подпомагане на незаконно влизане и пребиваване на граждани на трети страни, за което е осъден на 130 години лишаване от свобода, от които следва да изтърпи 25 години, от които трябва да доизтърпи 24 години 11 месеца и 27 дни; за кражба, за което е осъден на 5 години, от които трябва да доизтърпи 4 години 11 месеца и 28 дни; за продажба на стоки без разрешително, за което е осъден на 6 месеца, от които трябва да доизтърпи 5 месеца и 29 дни; за притежание на контрабандна стока, за което е осъден на 6 месеца, от които трябва да доизтърпи 5 месеца и 29 дни.

Извършвайки анализ на съдържащите се по делото доказателствени източници, съдебният състав, прецени, че исканото лице следва да бъде задържано именно в условията на арест – тъй като е налице реална опасност от извършване на престъпление, предвид данните от справката му за съдимост, за минали осъждания в Република България и липсата на предпоставките по чл.88а от НК, а именно за реабилитирането му.

Определението може да се обжалва и протестира в тридневен срок пред Апелативен съд – София, като в случай на жалба заседанието е насрочено за 19.02.2026 г. от 10:00 часа.