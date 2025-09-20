НачалоАктуално
АктуалноБългария

Добри са условията за туризъм в ниските части на планините

By Екип Blagoevgrad.EU
0
44

Добри са условията за туризъм в ниските части на планините, съобщи за БТА Ивайло Левтеров, дежурен спасител в Планинската спасителна служба на БЧК.

Във високите части на планините има мъгла и не е подходящо за туризъм. Разкъсана облачност и на места с гъста мъгла има във високите части на Стара Планина, Рила и Пирин. Температурите са между 5,7 и 13 градуса, посочи Левтеров.

Той съобщи, че снощи около 18:00 ч. група англоговоящи туристи са се загубили в района на Боянското езеро на Витоша. Туристите са насочени по координати и са в безопасност.

предишна статия
Жители на село Логодаж с искане до кмета на Благоевград за по-добра инфраструктура и сметосъбиране
Следваща статия
92 години Хижа „Македония“

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: