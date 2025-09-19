Жители на село Логодаж с искане до кмета на Благоевград за по-добра инфраструктура и сметосъбиране

Жители на махала Язовалийска, село Логодаж с искане до кмета на Благоевград за по-добра инфраструктура и сметосъбиране

Липса на вода, слаб ток, липса на улично осветление, път в окаяно състояние – сред основните проблеми, довели до събирането на подписка.

Собственици на имоти и вили в махала Язовалийска, землището на село Логодаж, община Благоевград, подадоха официално искане до кмета на общината. В писмото, входирано на 19 септември 2025 г., те настояват да бъдат предприети конкретни мерки за подобряване на условията в района.

Един от основните проблеми е свързан с водоподаването, като на практика в махалата няма вода. Целта е жителите на селото да бъдат включени към централен водопровод с водомери.

Сред основните искания са поставянето на контейнери за битови отпадъци, организирано извозване на сметта и изграждане на електрифицирано улично осветление. Жителите настояват и за полагане на трошено-каменна настилка и последващо асфалтиране на пътя от главното шосе до махалата, който по думите им е в лошо състояние и затруднява достъпа.

В искането се подчертава, че в последните години в района се наблюдава засилен интерес към туризма и отдиха, като все повече хора използват имотите си целогодишно. Липсата на контейнери за отпадъци обаче води до нерегламентирано изхвърляне на боклуци, а недобрата инфраструктура създава проблеми за постоянните и временно пребиваващите в махалата.

Собствениците посочват конкретни поземлени имоти, където могат да бъдат поставени контейнерите, и изразяват готовност за съдействие с общината. Те подчертават, че подобряването на инфраструктурата и организираното сметосъбиране са от ключово значение за развитието на района и повишаването на неговата атрактивност.

Подписалите искането се надяват община Благоевград да предприеме своевременни действия и да удовлетвори техните настоявания.