92 години Хижа „Македония“ – празник в сърцето на Рила!

Начало: 12:00 ч. Дата: 27.09.2025 г. Място: хижа „Македония“.

Преди цели 92 години будни туристи от Горна Джумая (днешен Благоевград) поставят първия камък в основите на нашата любима хижа. Оттогава до днес – с много любов, грижа и труд – Перлата на Югозападна Рила свети като пример за уют, гостоприемство и истинско планинарско приключение. И сега е време за празник – а празникът е за всички: за планинарите и туристите, за децата на Благоевград, за всички, които вложиха сили, време и сърце, за да я има хижата такава, каквато е – чиста, подредена, електрифицирана и модерна. Кога? 27.09.2025 г. Тържественият водосвет и празничната програма започват в 12:30 ч. Очакват ви настроение, усмивки и много споделени мигове!

Безплатен автобус – 55 места, тръгване в 08:00 ч. от спирката пред Младежки дом, обратно в 18:00 ч.

Как да стигнете до хижата? От Благоевград – 28 км асфалт до х. „Бодрост“ + 3 часа по маркирана пътека. От м. Бодрост – с кабинков лифт „Бодрост–Картала“ + 4 часа преход.