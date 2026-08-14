Паркирането в Благоевград с нови правила: вторият пропуск за домакинствата ще е по-скъп

Община Благоевград публикува за обществено обсъждане проект за промени в Наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства. Предложенията са насочени към улесняване на гражданите, по-гъвкаво използване на преференциалните режими и разширяване на възможностите за дигитално управление на паркирането.

Една от основните промени е свързана с разширяване на начините за плащане в зоните за платено паркиране. Освен досега съществуващите възможности се предвижда престоят да може да бъде заплащан и чрез мобилни приложения на определени банки, както и на статични станции – паркомати.

Предлагат се и по-гъвкави условия за живущите в зоната за платено паркиране. Изрично се уточнява, че право на преференциален пропуск имат собственици и притежатели на право на ползване, които имат постоянен адрес в жилище, попадащо в платената зона. Запазва се възможността за преференциално паркиране на до два автомобила на жилище.

За домакинствата, които разполагат с повече от един автомобил, проектът предвижда възможност за втори преференциален пропуск при определените в Наредбата условия и на по-висока цена. Целта е да се отчете реалната необходимост на много семейства да използват повече от един автомобил, без да се допуска неограничено ползване на преференциалния режим.

Предлага се и въвеждането на месечен преференциален пропуск за живущите в зоната. Така хората с временна или периодична необходимост от паркиране ще могат да използват услугата само за периода, в който действително им е необходима, вместо да заплащат годишен пропуск.

Друга промяна дава възможност правото на първи и втори преференциален пропуск да бъде преотстъпвано на друг член на домакинството с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилището. Това ще става при условията на Наредбата и с нотариално заверена декларация.

Проектът предвижда и отпадане на ограничението за издаване на преференциален пропуск на собственици на гараж, идеални части от гараж или паркомясто в платената зона. Те ще могат да получат пропуск за един автомобил на цената, определена за втори преференциален пропуск, при условие че нямат неплатени задължения към Община Благоевград.

Предвижда се и съкращаване на срока за издаване на преференциален пропуск за живущи – от 20 на 14 работни дни.

Дигитализация е заложена и при достъпа до платения паркинг на ул. „Антим I“. Вместо досегашните магнитни карти достъпът ще се осъществява чрез регистрационния номер на автомобила, въведен в информационната система. Така ще отпадне необходимостта от физически носители и ще се намали рискът от тяхната загуба, повреждане или неправомерно използване.

Промени са предвидени и при контрола върху използването на картите за паркиране на хора с трайни увреждания. Регламентират се действията при установено несъответствие между картата и лицето, което я използва, както и при използване на карта с изтекъл срок. Целта е правилата да бъдат по-ясни и да съответстват на правомощията, регламентирани в Закона за движението по пътищата.

Сред предложенията е и отпадане на таксата за премахване на техническото средство тип „скоба“, когато автомобилът вече е репатриран на наказателен паркинг. В този случай водачът или собственикът ще заплаща разходите за принудителното преместване и престоя на наказателния паркинг, но няма да дължи отделна такса за премахване на скобата.

Предлаганите изменения са публикувани за обществено обсъждане, като чрез тях Община Благоевград цели правилата за паркиране да бъдат по-ясни, гъвкави и съобразени с реалните потребности на гражданите и развитието на дигиталните услуги.