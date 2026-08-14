ОДМВР-Благоевград със засилени действия по контрола на скоростта и мерки за осигуряване на безопасността на движението

В разгара на летния сезон трафикът на автомобили към Гърция и обратно към страната ни е засилен, което е и една от предпоставките ОДМВР-Благоевград да предприема допълнителни действия, осигуряващи безопасността на движението и недопускане на пътнотранспортни произшествия.

„Осигурени са допълнителни автомобили, които да регулират движението, а при нужда и да се намесват, за да го подпомагат. Предприети са и съвместни мерки с Агенция „Пътна инфраструктура“, като се въвежда забрана за движението на тежкотоварните автомобили в петък и в неделя в часовия диапазон между 16:00 часа и 20:00 часа – в петък в посока Гърция, а в неделя в посока София.“ – каза пред местни медии старши инспектор Георги Бучков, началник група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ към сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Благоевград.

Той съобщи още, че при проведената на територията на цялата страна специализирана полицейска операция по отношение на контрола на скоростта, на територията на област Благоевград са установени около две хиляди нарушения за една седмица, като седемстотин от тях са в населено място.