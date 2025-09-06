НачалоНовини
НовиниРегиона

Продължава гасенето на пожара в Национален парк „Рила“

By Екип Blagoevgrad.EU
0
37

Десети ден продължава гасенето на пожара, който пламна на територията на Национален парк „Рила“ над симитлийското село Горно Осеново. Днес на терен са над 70 души, гаси се в момента и с летателна техника – един хеликоптер от авиобаза „Крумово“, каза за БТА главен инспектор Юлиян Петров от „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград. Той посочи, че се гаси основно по северния и североизточния фронт на пожара.

От рано сутринта на терен са пожарникари, горски служители и паркови екипи, чиято работа е насочена към овладяване на огнената стихия. В гасенето участва и доброволното формирование на Благоевград.

По думите на главен инспектор Петров сложността на пожара се обуславя от изключително трудния терен – огънят е на над 1900 метра надморска височина, при изключително стръмен терен с над 70 градусови наклони. Има и много паднала дървесина, което също е предпоставка за развитие на пожара, допълни гл. инспектор Петров.

предишна статия
Честваме 140 години от Съединението на България

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: