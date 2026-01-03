Благоевград отбелязва Йордановден с традиционното хвърляне на кръста в река Бистрица

В 11:00 часа на 6 януари, когато православната църква отбелязва големия християнски празник Св. Богоявление (Йордановден), в Благоевград ще бъде спазена дългогодишната традиция с потапянето на Богоявленския кръст във водите на река Благоевградска Бистрица. Ритуалът ще се състои при моста до площад „Македония“, където се очаква да се съберат множество жители и гости на града.

Празничният ден ще започне с утринно богослужение от 08:00 часа в храм „Въведение Богородично“. В 09:00 часа ще бъде отслужена Света литургия и в църквата в квартал „Вароша“.

Йордановден е един от най-тачените християнски празници, символ на кръщението на Иисус Христос в река Йордан и на духовното пречистване. По традиция смелчаци ще се хвърлят в ледените води, за да извадят кръста, като се вярва, че този, който го улови, ще бъде здрав и благословен през цялата година.