НачалоБлагоевград
БлагоевградНовини

Благоевград отбелязва Йордановден с традиционното хвърляне на кръста в река Бистрица

By Екип Blagoevgrad.EU
0
320

В 11:00 часа на 6 януари, когато православната църква отбелязва големия християнски празник Св. Богоявление (Йордановден), в Благоевград ще бъде спазена дългогодишната традиция с потапянето на Богоявленския кръст във водите на река Благоевградска Бистрица. Ритуалът ще се състои при моста до площад „Македония“, където се очаква да се съберат множество жители и гости на града.

Празничният ден ще започне с утринно богослужение от 08:00 часа в храм „Въведение Богородично“. В 09:00 часа ще бъде отслужена Света литургия и в църквата в квартал „Вароша“.

Йордановден е един от най-тачените християнски празници, символ на кръщението на Иисус Христос в река Йордан и на духовното пречистване. По традиция смелчаци ще се хвърлят в ледените води, за да извадят кръста, като се вярва, че този, който го улови, ще бъде здрав и благословен през цялата година.

предишна статия
Пъстро и шумно кукерско дефиле ще изпълни центъра на Благоевград тази неделя
Следваща статия
Над 800 000 българи черпят през януари

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: