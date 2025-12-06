Пъстро и шумно кукерско дефиле ще изпълни центъра на Благоевград

Благоевград отново се подготвя за едно от най-зрелищните събития в началото на годината – „Фестивал на сурвакарските игри“, който традиционно събира хиляди участници и гости. За изданието на 4 януари 2026 г. участие са заявили 17 местни групи и една гостуваща от Петрич, които ще представят уникални за Пиринския край обичаи, ритуали и символика.

По време на дефилето централната част на града ще оживее под звъна на чанове, грохота на тъпани и впечатляващи хореографски композиции. Главната пешеходна улица „Тодор Александров“ и площад „Георги Измирлиев“ ще се превърнат в сцена, на която местните традиции ще оживеят чрез майсторски пресъздадени образи и ритуали, предавани от поколения.

Фестивалът и тази година ще събере участници от всякакви възрасти – от най-малките сурвакари, които тепърва навлизат в магията на древните традиции, до опитните пазители на обичая, които поддържат духа и продължават да го предават напред. Сред групите ще има както мъже, така и жени, облечени в впечатляващи костюми с богати орнаменти, характерни за различните населени места от региона.

Празничното дефиле ще започне точно в 10:00 часа пред Съдебната палата и ще продължи по маршрута към площад „Георги Измирлиев“, където участниците ще представят кратки изпълнения и ритуали. Очаква се събитието да привлече множество жители и гости на града, които да усетят силата и духа на едно от най-емблематичните български традиционни наследства.