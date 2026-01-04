Над 800 000 българи черпят през януари

Януари е богат на всенародни празници. По данни на Националния статистически институт (НСИ) най-много ще са именниците през първия месец – близо 800 хил. българи.

Те празнуват на Васильовден, Йордановден (Богоявление), Ивановден, Антоновден и Атанасовден. Но през януари повод да почерпят имат и Богдан/а и Теодосий (11.01), Татяна (12.01), Евтим (20.01), Максим и Валери

(21.01) и Григор (25.01).

01 с Нова година. Обрезание Господне. Св. Василий Велики. Св. Емилия. Св. мчк Василий Анкирски (Вас. лит.) (Василовден) (Тип. с. 164) (Блажи се)

Празнуват: Васил, Василен, Василена, Василий, Василка, Васка, Весела, Веселин, Веселина, Весо, Вълко, Вълчо, Вълчан, Вълкадин, Въло, Въльо

02 н Неделя преди Богоявление. Св. Силвестър, папа Римски. Преп. Серафим Саровски Чудотворец (Предпразн. на св. Богоявление) (Тип. с. 167)

Празнуват: Горан, Горица, Огнян/а, Пламен/а, Серафим/а,

Силва, Силвия, Силвана, Силвестър

03 п Св. прор. Малахия. Св. мчк Гордий

04 в * Събор на св. 70 апостоли. Прпмчк Онуфрий Габровски. Преп. Теоктист игумен (Тип. с. 168)

Празнуват: Тихомир/а, Тихомирка

05 с Св. прор. Михей. Св. мчци Теопемт и Теона. Преп. Синклитикия и Аполинария (Утреня, Царски часове, Вечерня с Вас. лит.) (Велик водосвет- Водици) (Строг пост) (Тип. с. 172)

Празнуват: Кръстьо, Кръстана

06 ч Св. Богоявление (Йордановден) (Утреня, Злат. лит.) (Велик водосвет) (Блажи се) (Тип. с. 174)

Празнуват: Йордан/а, Йорданкa, Данко, Данчо, Банчо, Бистра, Богдан/а, Богoлюб/а, Богомил, Божан/а, Божидар/а, Божил, Бончо, Борислав/а, Боян/а, Данка, Найден, Теодосий

07 п Св. Йоан Кръстител (Ивановден) (Тип. с. 177)

Празнуват: Йоан/а, Иван/а, Иванкa, Ваньо, Bаня, Жан/а, Жанета, Ивайла, Ивайло, Иваниела, Иванинa, Ивона, Ивелин/а, Ивета, Иво, Йовка, Йовко, Йонка, Йонко, Йончо, Йото, Калоян, Яни.

08 с Св. Григорий, еп. Български. Преп. Георги Хозевит. Св. Емилиан изповедник. Преп. Домника. Мчк Або Тбилиски. Мчци Василиса и Марионила, 7 отроци и 20 войници

09 н Неделя след Богоявление. Св. мчк Полиевкт. Св. Петър, еп. Севастийски. Преп. Евстратий Чудотворец. Св. прор. Самей

10 п Св. Григорий, еп. Нисийски. Преп. Дометиан, еп. Мелитински. Св. Маркиан. Св. Теофан Затворник. Блажена Теозви. Гл. 6, утр. ев. 9, ап. Еф. 4:7-13 (с. 457), лит. ев. Мт 4:12-17 (Тип. с. 179)

11 в Преп. Теодосий Велики. Преп. Теодосий Антиохийски

Празнуват: Богдан/а, Теодосий

12 с Св. мчца Татяна Римска. Св. Сава Сръбски. Св. мчк Мертий. Мчк Петър Авесаломит

Празнуват: Таня, Татияна, Татяна, Траян/а

13 ч Св. мчци Ермил и Стратоник. Св. преп. Максим Кавсокаливит. Преп. Иринарх Ростовски

14 п Преп. отци, избити в Синай и Раита. Света Нина (Отдание на Богоявление) (Тип. с. 181)

Празнуват: Адам, Калчо, Нина, Нино

15 с Препп. Гавриил Лесновски, Прохор Пшински, Павел Тивейски и Йоан Колибар

Празнуват: Гавраил/а, Герасим

16 н Неделя 12 след Неделя подир Въздвижение – на 10-те прокажени. Честни вериги на св. ап. Петър. Преп. Ромил Видински. Св. свщмчк Дамаскин Габровски (Тип. с. 183)

Празнуват: Ромил/а

17 п Преп. Антоний Велики. (Антоновден) (Тип. с. 184) Преп. Ахил Изповедник

Празнуват: Андон, Антоан, Антоанета, Антон, Антонина, Антония, Донка, Донко, Дончо, Тони, Тонка, Тончо, Тоньо, Тоня, Тотьо, Тотка

18 в Св. Атанасий и Кирил Александрийски. Св. Йоаким, патриарх Търновски (Атанасовден) (Тип. с. 187)

Празнуват: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка

19 с Преп. Макарий Египетски. Св. Марк, еп. Ефески.

Празнуват: Макарий, Макария

20 ч Преп. Евтимий Велики. Св. Евтимий, патриарх Търновски. Св. мчк Захарий

Празнуват: Евтим, Евтимия, Ефтим, Евтимий, Ефтимия

21 п Преп. Максим Изповедник. Св. мчк Неофит.

Празнуват: Aгнeca, Валери, Валерия, Максим, Максимилиян, Неофит

22 с Св. ап. Тимотей. Прпмчк Анастасий Перски. Св. свщмчк Петър, еп. Български. Св. мчк Сионий Български.

Празнуват: Tимoтeй, Тимофей

23 н Неделя 14 след Неделя подир Въздвижение –-на Йерихонския слепец. Св. свщмчк Климент, еп. Анкирски. Св. мчк Агатангел. Св. Павлин, еп. Нолански

24 п Преп. Ксения Римлянка. Блаж. Ксения Петербургска. Преп. Филон, еп. Колпастийски

Празнуват: Аксения, Аксиния, Ксения, Оксана

25 в Св. Григорий Богослов, архиеп. Константинополски (Тип. с. 193)

Празнуват: Гаро, Григор, Григорена, Григорий, Гриша

26 с Преп. Ксенофонт и дружината му. Св. Амон. Св. Павла

Празнуват: Живко, Живка, Зоя

27 ч Пренасяне мощите на св. Йоан Златоуст (Тип. с. 196)

28 п Преп. Ефрем Сириец. Св. Исаак Сириец, еп. Ниневийски. Преп. Паладий Пустинник

Празнуват: Ефрем/ия

29 с Пренасяне мощите на св. Игнатий Богоносец. Св. мчк Димитрий Сливенски

30 н Неделя 15 след Неделя подир Въздвижение – на Закхея. Св. Трисветители велики архиереи: Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст. Св. свщмчк Иполит, папа Римски. Св. благоверен цар Петър Български. Преп. Сергий Къпински

31 п Св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан. Св. мчци Серапион и Папий.