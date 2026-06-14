Безплатни медицински прегледи за туберкулоза в Благоевград

Безплатни медицински прегледи за туберкулоза ще бъдат извършвани от 15 до 19 юни в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград (Тубдиспансер).

Прегледите ще се извършват всеки работен ден до 12:00 ч. в лечебното заведение.

Те включват: • Консултация и преглед от лекар специалист • Оценка на риска и клиничното състояние • Проба Манту при необходимост • Изследване на храчка за КУБ (киселинно-устойчиви бактерии)

Туберкулозата често протича без ясни симптоми в ранните си стадии, затова навременната диагностика е ключова за успешно лечение и ограничаване на разпространението.

Профилактичният преглед е важна стъпка към опазване на здравето и ранно откриване на заболяването.