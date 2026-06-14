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Безплатни медицински прегледи за туберкулоза в Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
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Безплатни медицински прегледи за туберкулоза ще бъдат извършвани от 15 до 19 юни в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград (Тубдиспансер).

 Прегледите ще се извършват всеки работен ден до 12:00 ч. в лечебното заведение.
 Те включват:
• Консултация и преглед от лекар специалист
• Оценка на риска и клиничното състояние
• Проба Манту при необходимост
• Изследване на храчка за КУБ (киселинно-устойчиви бактерии)
Туберкулозата често протича без ясни симптоми в ранните си стадии, затова навременната диагностика е ключова за успешно лечение и ограничаване на разпространението.
Профилактичният преглед е важна стъпка към опазване на здравето и ранно откриване на заболяването.
От прегледите могат да се възползват всички, особено хора с продължителна кашлица, отпадналост, нощно изпотяване, необяснима загуба на тегло или контакт със заболели.
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