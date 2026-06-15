Радев: Успешното привличане на инвестиции е възможно, когато има пълноценно взаимодействие между институциите, местната власт и бизнеса

Премиерът Румен Радев участва в официалната церемония по откриване на

новите производствени мощности на „Алкомет“ АД в Шумен. Инвестицията е на

стойност 70 млн. евро и е насочена към разширяване и модернизация на

производствените мощности на компанията. В резултат от реализацията ѝ са

разкрити 160 нови работни места и е внедрено високотехнологично оборудване в

ключови производствени звена. Производственият капацитет на валцовите продукти

достига 115 000 тона годишно, а на пресовите продукти – 45 000 тона. Разширеното

продуктово портфолио ще обслужва сектори като автомобилостроене,

електромобилност, възобновяема енергия и строителство.

Премиерът Радев припомни, че в качеството си на президент през 2024 г. е

дал старт на мащабната инвестиция. „Когато заедно с г-н Индже натиснахме бутона

на първия бетоновоз, изобщо не съм очаквал, че такъв амбициозен проект може да

се осъществи само за 18 месеца. Днешното знаменателно събитие е блестящ пример

какво може да се случи там, където има амбиция, смела визия, ефективен

мениджмънт и пълноценно взаимодействие между бизнеса, местната и централната

власт“, отбеляза Радев.

В изказването си министър-председателят Румен Радев подчерта, че

събитието надхвърля индустриалните измерения на проекта. Наред с положителната

статистика, това събитие има измерения далеч отвъд индустрията и индустриалното

производство. То е символ на възходящото развитие на приятелските и търговско-

икономическите отношения между България и Турция, както и на приемственост

между няколко български правителства в подкрепа на българската икономика“,

заяви премиерът.

Румен Радев изрази увереност, че въпреки предизвикателствата,

правителството ще продължи да работи за внедряването на високотехнологични

производства с висока добавена стойност и за завоюването нови позиции на

международните пазари.

Премиерът поздрави кмета на община Шумен Христо Христов за

съдействието при реализирането на проекта, както и екипа на „Алкомет“ АД за

професионализма и устойчивостта. Министър-председателят подчерта и значението

на корпоративната социална отговорност на компанията, включително нейния

принос към образованието.

В събитието участва и вицепремиерът и министър на икономиката,

инвестициите и индустрията Александър Пулев, който подчерта, че българското

правителство ще продължи да подкрепя инвеститорите и да осигурява бърза

административна работа по отношение на стратегическите инвестиции.