Радев: Успешното привличане на инвестиции е възможно, когато има пълноценно взаимодействие между институциите, местната власт и бизнеса

Премиерът Румен Радев участва в официалната церемония по откриване на
новите производствени мощности на „Алкомет“ АД в Шумен. Инвестицията е на
стойност 70 млн. евро и е насочена към разширяване и модернизация на
производствените мощности на компанията. В резултат от реализацията ѝ са
разкрити 160 нови работни места и е внедрено високотехнологично оборудване в
ключови производствени звена. Производственият капацитет на валцовите продукти
достига 115 000 тона годишно, а на пресовите продукти – 45 000 тона. Разширеното
продуктово портфолио ще обслужва сектори като автомобилостроене,
електромобилност, възобновяема енергия и строителство.
Премиерът Радев припомни, че в качеството си на президент през 2024 г. е
дал старт на мащабната инвестиция. „Когато заедно с г-н Индже натиснахме бутона
на първия бетоновоз, изобщо не съм очаквал, че такъв амбициозен проект може да
се осъществи само за 18 месеца. Днешното знаменателно събитие е блестящ пример
какво може да се случи там, където има амбиция, смела визия, ефективен
мениджмънт и пълноценно взаимодействие между бизнеса, местната и централната
власт“, отбеляза Радев.
В изказването си министър-председателят Румен Радев подчерта, че
събитието надхвърля индустриалните измерения на проекта. Наред с положителната
статистика, това събитие има измерения далеч отвъд индустрията и индустриалното
производство. То е символ на възходящото развитие на приятелските и търговско-
икономическите отношения между България и Турция, както и на приемственост
между няколко български правителства в подкрепа на българската икономика“,
заяви премиерът.
Румен Радев изрази увереност, че въпреки предизвикателствата,
правителството ще продължи да работи за внедряването на високотехнологични
производства с висока добавена стойност и за завоюването нови позиции на
международните пазари.
Премиерът поздрави кмета на община Шумен Христо Христов за
съдействието при реализирането на проекта, както и екипа на „Алкомет“ АД за
професионализма и устойчивостта. Министър-председателят подчерта и значението
на корпоративната социална отговорност на компанията, включително нейния
принос към образованието.
В събитието участва и вицепремиерът и министър на икономиката,
инвестициите и индустрията Александър Пулев, който подчерта, че българското
правителство ще продължи да подкрепя инвеститорите и да осигурява бърза
административна работа по отношение на стратегическите инвестиции.