Възстановено е движението в посока София при 103-и км на АМ “Струма” и през тунел “Железница” след като от петък до днес са монтирани високоякостни мрежи и въжета, с които да се обезопаси трасето от свличането на скалната маса. По този начин се гарантира безопасното преминаване в участъка и се улеснява пътуването, предвид нарастващия интензивен трафик.

Припомняме, че от 19 април преминаването през участъка беше ограничено поради свличането на скална маса от обилните валежи и отсечката беше затворена за движението, а трафикът прeминаваше по обходен маршрут.

От петък до днес екипите на пътноподдържащата фирма работиха при пълна мобилизация, за да обезопасят трафика.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.