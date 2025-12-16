Благоевградчани излизат на протест срещу кмета заради по-високи данъци

В социалните мрежи се появи призив за протест срещу увеличението на местните данъци и такса смет в Благоевград.

На 17 декември 2025 г. от 18:00 часа пред сградата на Община Благоевград е насрочен протест. Основното искане на организаторите е запазване на българския лев и противопоставяне на приемането на еврото. В същото време се очаква граждани да изразят и сериозното си недоволство от повишаването на такса смет и местните данъци, което допълнително е нажежило общественото напрежение в града.

Едно от исканията на организатори на протеста е 25 % по-ниски данъци и такси в Община Благоевград.

Междувременно проучване във Facebook, проведено преди няколко дни, показва спад в доверието към кмета на Благоевград. На въпроса: „Правителството падна, време ли е и кметът на Благоевград да бъде отстранен?“ 63% от участвалите са отговорили с „Да, време е“, а 37% – с „Не, чудесен кмет си имаме“.

Анкетата е базирана на 247 гласа към 11:00 часа на 16 декември 2025 г. и е достъпна в реално време във Facebook групата „Благоевград“, където всеки желаещ може да участва в гласуването.

Резултатите подлежат на промяна, тъй като допитването продължава.