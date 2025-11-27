В четири общини в Благоевградска област е обявено бедствено положение

Остава бедственото положение в общините Петрич, Сандански и Струмяни. Преди минути такова бе обявено и в община Симитли.

За сега нивата на големите реки- Струма и Места са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности. По-големият проблем е свързан с малките реки, които се вливат в Струма и Места.

Падналото количество дъжд по високите части на планините Пирин и Беласица е между 50-60 л./кв.м.

В Благоевград валежите са 46 л./кв.м, като само за последните 3 часа паднали 20 л./кв.м. Нивото на водите на р. Бистрица е средно.

Падналите камъни в района на Кресненското дефиле са премахнати, съобщават от ОПУ-Благоевград.

Моделът, по който работят в НИМХ показва тенденция към намаляване интензивността на валежите и засилването им за кратко отново утре сутрин.

Областният управителят призовава гражданите да ограничат пътуванията, особено по направления, преминаващи през рискови участъци.

Институциите остават в повишена готовност, а дежурни екипи следят критичните точки в областта и остават да патрулират и през нощта. В случай на усложняване на обстановката ще бъдат издадени допълнителни инструкции.