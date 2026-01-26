Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград
За периода от 08:00 часа на 23.01.2026 г. до 08:00 часа на 26.01.2026 г. в звената за
ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 11 сигнала за произшествия.
Ликвидирани 11 пожара.
С преки материални щети 2 пожара.
Без нанесени материални щети 9 пожара.
Извършена спасителна дейност 0.
Лъжливи повиквания 0.
При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.
На 25.01.2026 г. около 16:07 часа е получен сигнал за пожар в покрив на къща в гр.
Благоевград. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: покривна конструкция,
опушени стени и домашно имущество.
11 пожара за три дни в Благоевградско, един с материални щети
Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград