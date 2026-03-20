Седемгодишно дете е в тежко състояние след падане от скала в района на село Осеново

Седемгодишно дете е в тежко състояние след падане от скала в района на симитлийското село Осеново. От Областната дирекция на МВР – Благоевград съобщиха за БТА, че сигнал за инцидента е подаден от бабата на пострадалото дете.

След подаване на сигнала на мястото на инцидента отива спешен екип от Симитли, а след него и реанимационен екип от Благоевград, каза за БТА директорът на Центъра за спешна медицинска помощ – Благоевград.

Детето първо е транспортирано в Спешно приемно отделение на Многопрофилната болница за активно лечение – Благоевград, посочи д-р Михайлов. Поради тежките травми след това е транспортирано и настанено в детската реанимация на столичната болница “Пирогов”.