НачалоАктуално
АктуалноЛюбопитно

Днес отбелязваме Евтимовден (Петльовден)

By Екип Blagoevgrad.EU
0
512

Днес имен ден празнуват хората, носещи имената Евтим и Евтимий

Църквата почита Евтимий Велики и търновския патриарх Евтимий. По народно му празникът е известен като Ихтим, Ихтима, Петльовден, Петеларовден или Петларовден. Последните три названия са свързани с основната обредна практика – жертвоприношение на петел във всяка къща с мъжка челяд. В онези домове, където има момиченца, стопаните колят обикновено ярки за тяхно здраве.

Краката на птицата се хвърлят на покрива на къщата, а перата й се запазват. С тях бабите кадят болни или урочасани деца.

В Странджанския край, където народният култ към св. Евтим е особено развит, всяка жена коли за здравето на своите деца черен петел. Според местните вярвания св. Евтим е господар на детските болести и той предпазва от “детешката” и “вънкашната болест” (детски паралич и епилепсия).

В Пловдивско денят е известен под името Черна или Църън ден. Тук освен принасянето в жертва на черен петел (или кокошка) се спазват и редица забрани. Не се върши женска работа, не се къпят, не правят сватби, за да не “църнеят”, т.е. да не жалят починал.

предишна статия
Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни
Следваща статия
Наближава крайният срок за кандидатстване за безплатна подмяна на старите печки в Благоевград

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: