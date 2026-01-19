Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

Мъж на 24-години от с. Ключ, общ. Петрич е задържан със заповед за задържане до 24 часа, след като на 16.01.2026 г. в обитаваното от него жилище в селото, от полицейски служители на РУ-Петрич са открити около 26 ловни патрона, без необходимите документи за притежание и съхранение. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Около 04:30 часа на 18.01.2026 г. на тел.112 е получено съобщение, че в хотелска стая в гр. Банско е нанесена прободна рана на мъж. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че пострадалият е 26-годишен чужд гражданин, като в помещението се е намирала и 21-годишна чужда гражданка. Мъжът е транспортиран в МБАЛ-Разлог, където е констатирано, че е с прободна рана в областта на рамото и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение. 21-годишната жена е задържана със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Полицейски служители на РУ-Сандански работят по получен сигнал за извършена, в периода от около 17:30 часа на 15.01.2026 г. до около 08:30 часа на 16.01.2026 г., кражба на около 28 стека стиропор и около 10 стека фибран от двора на санираща се сграда в с. Ново Делчево. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 194, ал.1 от НК.

На 18.01.2026 г. в РУ-Петрич е съобщено, че между 20:30 часа и 22:00 часа на същата дата, от лек автомобил „Ленд Роувър“, паркиран на паркинг в района на ул. „Тома Митов“ в гр. Петрич противозаконно са отнети регистрационните му табели и сумата от около 500 лева. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Около 23:18 часа на 16.01.2026 г. на бул. „Европа“ в гр. Сандански е станало ПТП, при което лек автомобил „БМВ“, управляван от 18-годишен младеж от гр. Сандански, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е излязъл в дясно от пътното платно и блъскайки се в бетонна стена се е преобърнал по таван. Водачът на автомобила е пострадал с разкъсна рана на главата, а 15-годишна пътничка в него – с фрактура на прешлени. На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 16.01.2026 г. до 08:00 часа на 19.01.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 17 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 6 пожара.

С преки материални щети 4 пожара.

Без нанесени материални щети 8 пожара.

Извършени са 4 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 1 граждани.

На 16.01.2026 г. около 11:48 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в с. Бунцево. Погасен от екип на УПБЗН-Якоруда. Щети: лек автомобил. Вероятна причина: късо съединение.

На 16.01.2026 г. около 21:05 часа е получен сигнал за пожар в сауна на хотел в гр. Банско. Погасен от екип на РСПБЗН-Банско. Щети: компютърна, бяла и черна техника, опушени стени, ел. инсталация, врати. Вероятна причина: късо съединение.

На 18.01.2026 г. около 01:58 часа е получен сигнал за пожар в къща в с. Добри лаки, общ. Струмяни. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. При пожара е починал 77-годишен мъж от селото, който е обитавал къщата. Причина: печка на твърдо гориво.