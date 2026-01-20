Наближава крайният срок за кандидатстване за безплатна подмяна на старите печки в Благоевград

10 дни остават за подаване на заявления за подмяна на старите отоплителни уреди на твърдо гориво с климатици, термопомпи и печки на пелети в Благоевград. Крайният срок за подаване на документи по втория прием на процедурата изтича на 30 януари. Подадените от септември до момента заявления от граждани са 1 200, съобщиха от Община Благоевград. Подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища е напълно безплатна за хората. Дейностите се изпълняват по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. Целта на проекта е намаляване на вредните емисии на фини прахови частици, произхождащи от битовото отопление в града.

Право да кандидатстват по програмата имат физически и юридически лица, които притежават или са съсобственици на жилищен имот в едноетажна или многоетажна сграда, в който се използват уреди на твърдо гориво като печки, котли, камини и други. Одобрените кандидати ще получат новите отоплителни уреди напълно безвъзмездно, след подписване на договор с Общината. Демонтажът на старите печки, монтажът на новите уреди и гаранционното им обслужване също са напълно безплатни за хората.

Предлаганите екологосъобразни отоплителни решения включват топловъздушни камини на пелети или дървесен чипс, пелетни котли, термопомпи „въздух-въздух“ и сплит системи термопомпи „въздух-вода“ с различен капацитет. Новост във втория прием по програмата е възможността за кандидатстване за доставка и монтаж и на фотоволтаична система за собствено потребление с максимално допустима мощност 4 kW и батерии за съхранение на енергията. Фотоволтаични системи обаче ще се предоставят само на енергийно бедни кандидати.

Всички желаещи да сменят печките си могат да подават документи в създадения за целта Информационен център на партера на Община Благоевград до 30 януари.