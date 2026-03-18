Земетресение с магнитуд 3,2 по Рихтер е регистрирано в Югозападна България

Земетресение с магнитуд 3,2 по Рихтер е регистрирано в 21:43 ч. във вторник в района на Югозападна България, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките.

Има данни земетресението да е усетено слабо в района на град Разлог. Няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.

По данни на института епицентърът на труса се намира на 8,2 км северозападно от Разлог, област Благоевград и 86 км от София. Дълбочината му е 18 км.