Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Около 22:10 часа на 17.03.2026 г. на ПП1 Е-79 в района на пътен възел за гр. Банско, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е спрян лек автомобил „Сузуки“, управляван от 25-годишен мъж от гр. Банско. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира след употреба на наркотични вещества, а у 19-годишен пътник в него от гр. София е открито пакетче, съдържащо около 0,77 грама кокаин. Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. Уведомена е РП-Благоевград.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 32-годишен мъж от гр. София, след като в следобедните часове на 17.03.2026 г. в обитавана от него квартира в гр. Банско, от органите на реда е открита пластмасова кутия, съдържаща около 1,54 грама марихуана. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 17.03.2026 г. до 08:00 часа на 18.03.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 6 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 5 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети са възникнали 4 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите е пострадал 1 граждани.

На 17.03.2026 г. около 11:13 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в с. Марикостиново, общ. Петрич. Пожарът е погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. При опит да загаси автомобила си леко е пострадал собственикът му. След извършен медицински преглед и оказана медицинска помощ, същият е освободен за домашно лечение. Щети: лек автомобил. Причина: техническа неизправност.