НачалоНовини
НовиниРегиона

В петък и неделя спират движението на тежкотоварните камиони по АМ „Струма“ и през Кресненското дефиле

By Екип Blagoevgrad.EU
0
182

В петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващи по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. „Симитли“ (при 376-ти км) до ГКПП „Кулата“. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен.

В петък – 14 август, ограничението ще е между 16 ч. и 20 ч., за пътуващите в посока Бургас и Кулата.

В неделя – 16 август, ограничението ще е от 16 ч. до 20 ч. за тежкотоварните камиони, пътуващи за София.

До края на август всеки петък и неделя ще бъдат въвеждани същите временни ограничения за тежкотоварните камиони над 12 т.

Въвежданите ограничения не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В неделя ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другия почивен ден.

предишна статия
Отчуждават се частни имоти за строителството на автомагистрала „Струма“ лот 3.2.2
Следваща статия
Допълнителни мерки за сигурност около Рилския манастир заради Голяма Богородица

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: