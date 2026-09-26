67 общински имота в Благоевград тръгват към търг – къде ще отидат парите?

67 общински земеделски имота в Благоевград и околните села тръгват към публична продажба. Въпросът, който остава, е какво точно ще се случи с приходите от сделките.

Общинският съвет одобри пазарните оценки на 41 имота, които предстои да бъдат предложени на публични търгове с явно наддаване. Други 26 имота също са включени в процедура по продажба, като за тях тепърва ще бъдат изготвени пазарни оценки.

Имотите се намират в землищата на Благоевград и редица села в общината. Сред тях има ниви, лозя, овощни градини и други земеделски земи.

Продажбата означава, че общинска собственост за милиони левове може да бъде превърната в приход за местния бюджет. По представената информация средствата трябва да бъдат използвани за поддръжка и изграждане на общинска инфраструктура.

Конкретен списък с обекти, за които ще бъдат насочени парите от продажбите, обаче не е посочен.

Така след търговете ще остане важният въпрос: как ще бъде проследено всяко постъпило евро и за какво точно ще бъде изразходвано?

Ще има ли публична информация за събраните средства, конкретните инфраструктурни обекти и размера на вложените суми? Или приходите ще се влеят просто в общия бюджет, без гражданите да могат ясно да проследят какво се случва с парите от продадената общинска собственост?

Продажбата на земеделските имоти стана възможна след отпадането на 10-годишния мораториум върху сделките с общински земеделски земи в края на 2025 г.

Посоченото основание е, че имотите не са необходими за публични нужди или за реализиране на общински проекти. Но когато общинска собственост се продава, прозрачността за последващото разходване на приходите остава ключова за обществения контрол.