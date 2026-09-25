Променят правилата за синята зона в Благоевград

Общинският съвет в Благоевград прие промени в Наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства. Измененията разширяват възможностите за плащане и въвеждат нови условия за ползване на преференциални пропуски.

Сред новостите е възможността за плащане на престоя чрез паркомати и мобилните приложения на банки. Променят се и условията за собствениците на гаражи, идеални части от гараж или паркомясто в зоната за платено паркиране. При определени условия те вече ще могат да получават преференциален пропуск за автомобил на цената на втори пропуск.

Въвежда се и месечен преференциален пропуск за живущите в зоната на платено паркиране. Така хората с временна или периодична необходимост от паркиране ще могат да ползват услугата само за необходимия период.

Правото на първи и втори преференциален пропуск ще може да бъде преотстъпвано на друго лице с постоянен адрес, съвпадащ с адреса на жилището, при условията, определени в наредбата.

С промените се отменя и таксуването за скоба на репатриран автомобил.

Намалява се и срокът за издаване на преференциален пропуск за живущи – от 20 на 14 работни дни.