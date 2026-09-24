„Горноджумайската улица“ връща духа на стария Благоевград

Регионалният исторически музей – Благоевград ще върне за кратко живота в стария Варош в навечерието на 5 октомври. Историческата възстановка „Горноджумайската улица – хора, къщи, салтанати“ ще се проведе на 3 октомври.

Инициативата ще пресъздаде атмосферата на Горна Джумая от началото до средата на XX век, като във фокуса ще бъдат улиците, къщите, дюкяните, занаятите и хората от онова време.

Преди Освобождението Горна Джумая е имала 24 хана и около 180 дюкяна. Те са били сред местата, където се срещат търговията, занаятите и ежедневието на местните жители.

След Освобождението по улиците започват да се изграждат къщи, част от които са богато украсени. Много от тези места днес вече не съществуват, но сведенията за тях са запазени в стари фотографии, документи и спомени.

В рамките на инициативата Регионалният исторически музей ще разказва историите на хората от стара Горна Джумая, ще представя домовете и дюкяните им и ще припомня малки човешки истории от миналото на града.

Кулминацията ще бъде на 3 октомври във Вароша, когато чрез възстановката „Горноджумайската улица – хора, къщи, салтанати“ музеят ще направи опит да върне към живот атмосферата на стара Горна Джумая.