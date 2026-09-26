Басейнова дирекция налага най-високата наказателна мярка след проверка по сигнал за мъртва риба в река Бела река

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ предприема действия за налагане на административно-наказателна отговорност на Община Разлог и трите фирми изпълнители на дейностите по изграждане на корекция на река Бела река, минаваща през Разлог – „Тракия строй инвест“ ЕООД – Варна, „Растер юг“ ООД – Благоевград, и „Миле инженеринг“ ЕООД – Разлог, като предстои да бъде наложена най-високата санкционна норма, предвидена от закона.

Решението е в резултат на установени нарушения на Закона за водите по време на проверка на място, извършена вчера в участък от реката, в който е намерена умряла риба. Сигналът е постъпил в басейновата дирекция по „зелен телефон“ на 23 септември в 21:17 часа. Проверката е извършена съвместно с представители на Община Разлог и изпълнителя на проекта – фирма „Миле инженеринг“ ЕООД – Благоевград. Констатирано е, че се извършват дейности по изграждане на корекция на реката, като е изграден дънен праг в речното легло, излят е пресен подложен бетон и е заравнено дъното на реката. От Община Разлог са представени два договора за изпълнение на проекта, от които е видно, че обектът е разделен на два подучастъка.

При огледа на участъка от реката преди изгражданата корекция не е установена умряла риба в реката и по бреговете и не е установен друг източник за евентуално замърсяване на водата. Умряла риба е открита в участъка след извършваните строително-монтажни работи. По повърхността на водата е имало „филм“, а по речните камъни – следи от сиви оттенъци.

В хода на проверката е извършено извънредно пробонабиране от Регионална лаборатория – Благоевград към ИАОС от две точки – преди и след мястото на изграждане на корекцията. Измерените на място показатели не показват отклонение от нормите за добро екологично състояние на повърхностните води.

Установената към момента причина за измиране на рибата е изпускане на бетонови и циментови разтвори в реката, които са довели до прилепване на фини частици по хрилете на рибата. Предстои лабораторно изпитване на водните проби и след получаване на резултатите ще бъде направено окончателно заключение от басейновата дирекция.

За изграждане на съоръжение за защита от вредното въздействие на водите (корекция на река Бела река – I-ви участък) на Община Разлог е издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект, чийто срок на действие е изтекъл през март 2024 г. Общината е подала заявление за продължаване на срока и в законоустановения срок е представила презаверено копие на разрешение за строеж за обекта, договор, сключен с ДЗЗД „ПС-Тракия“ като изпълнител и извадка от ЦАИС за обявена нова обществена поръчка.

Процедурата по продължаване на срока на действие на разрешителното не е приключила и тъй като срокът на действие на разрешителното е изтекъл, а подаденото заявление не го продължава автоматично, строителните дейности в речното корито се извършват без действащо разрешително и следва да бъдат преустановени до произнасянето на компетентния орган – Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.