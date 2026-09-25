Здравка Чимева и д-р Димитър Христов са новите почетни граждани на Благоевград

Общинският съвет в Благоевград проведе редовно заседание, на което бяха приети решения по редица въпроси, свързани с общинските дружества, градската среда и подпомагането на семейства с репродуктивни затруднения.

Местният парламент удостои със званието „Почетен гражданин на Благоевград“ Здравка Чимева за дългогодишната ѝ обществена дейност и приноса ѝ към социалния, културния и туристическия живот на града. В мотивите са посочени още благотворителната и патриотичната ѝ дейност, както и заслугите ѝ за съхраняването на българските традиции.

Същото звание бе присъдено и на д-р Димитър Христов. Той е удостоен за приноса си към развитието на музикалното и танцовото изкуство, съхраняването и обогатяването на българския фолклор и утвърждаването на културния престиж на Благоевград.

Съветниците дадоха положителен вот и за финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

Предложението е внесено от секретаря на общината Лилия Малешевска, която е и председател на комисията, определена със заповед на кмета. Финансовата подкрепа ще бъде предоставяна на семейства и двойки, които отговарят на определените условия за подпомагане.