Допълнителни мерки за сигурност около Рилския манастир заради Голяма Богородица

Допълнителни мерки за сигурност и гарантиране на пътната безопасност са предприети заради очакваното голямо струпване на хора и превозни средства в района на Рилския манастир заради празника Успение на пресвета Богородица (15 август, Голяма Богородица). В района около обителта ще има засилено полицейско присъствие от днес, 14 август до 18 август (вторник). В охранителната операция ще бъдат ангажирани служители на Охранителна и Пътна полиция на ОДМВР-Кюстендил, както и на жандармерията. Очаква се манастирът да бъде притегателен център не само заради утрешния празник, но и заради гостуването там на чудотворната икона „Пресвета Богородица – Хавайска мироточица“ в началото на идната седмица.

Полицията призовава гражданите да спазват правилата за движение, да не спират в активната пътна лента и да спазват указанията на униформените. За гарантиране на пожарната безопасност на всички, следва да не се палят огньове в околностите на манастира. От полицията напомнят гражданите да не оставят в паркираните си автомобили документи, ценности и домашни любимци, както и да бъдат с повишено внимание, за да не станат жертва на джебчии.

При възникване на проблем, следва да подадат сигнал на тел. 112 или да се обръщат директно към униформените, които ще бъдат разположени в района около Рилския манастир.