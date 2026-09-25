Д-р Георги Лютов поема временно белодробната болница в Благоевград

Общинският съвет в Благоевград прекрати пълномощията на д-р Владимир Пандев като временно изпълняващ длъжността управител на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград.

По предложение на кмета Методи Байкушев за временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение беше избран д-р Георги Лютов.

Д-р Лютов е лекар в МБАЛ – Благоевград. Той има две специалности – вътрешни болести и кардиология, както и образование по „Здравен мениджмънт“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Член е на Българското кардиологично дружество.

С решението си Общинският съвет задължи д-р Владимир Пандев да прекрати процедурата по назначаване на ТЕЛК комисия към белодробния диспансер.