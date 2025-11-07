В Благоевград ще се проведе Панорама на университетите – 2025

На 13 ноември (четвъртък) от 11:00 до 15:00 часа във фоайето на Младежки дом – Благоевград ще се проведе Панорама на университетите – 2025.

Инициативата има за цел да помогне на учениците да направят информиран избор за своето образование и професионално развитие.

Панорама на университетите събира на едно място представители на висши учебни заведения от цялата страна, които ще представят възможностите за обучение, специалностите и условията за кандидатстване.