Междуведомствена комисия започна проверка на пътищата от държавната пътна мрежа в Благоевградско

Междуведомствена комисия, председателствана от заместник областния управител Христо Ангелов, извършва проверка на пътищата от държавната пътна мрежа, разположени на територията на област Благоевград и готовността на опорните пунктове за работа през зимния сезон 2025-2026 г. за предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на пътната инфраструктура.

Представители на Областна администрация Благоевград, на ОД на МВР – Благоевград, РДПБЗН, ОПУ-Благоевград, отдел „Автомобилна администрация“ и представители на фирмите, ангажирани с поддръжката на пътищата, проверяват готовността на опорните пунктове, техническото състояние на наличната техника, наличие на инертни материали, сол и луга за работа през зимния сезон.

Със заповед на председателя на УС на АПИ, считано от 01.11.2025 г. се въвежда зимно поддържане на високопланинските проходи и участъци над 550 метра, като на територията на ОПУ – Благоевград вече има определени 4 броя опорни пунктове с разположена снегопочистваща техника, инертни материали и сол, както следва: Опорен пункт „РПС Благоевград“ – РПС Благоевград; Опорен пункт „Мадана” – РПС Благоевград; Опорен пункт „5-ти км” – РПС Разлог и Опорен пункт „Път III-198 км 16+400 м. Попови ливади” – РПС Гоце Делчев.

След направените констатации от проверката ще бъде изготвен протокол.