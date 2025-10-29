НачалоНовини
Утре за изграждане на станция на мобилен оператор ще бъде ограничено преминаването в тръбата за Благоевград на тунел „Кочериново“ на АМ „Струма“

Утре – 30 октомври, от 8 до 18 ч. ще бъде ограничено преминаването в тръбата за Благоевград на тунел „Кочериново“ на АМ „Струма“. Трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за София. Временната промяна в организация на движението е за изграждането на предавателна станция на мобилен оператор в района на съоръжението.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

