Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Със заповед за задържане до 24 часа, от криминалисти при РУ-Банско е задържан 20-годишен мъж от гр. Добринище. Около 22:10 часа на 27.10.2025 г. по време на извършената му проверка в района на ул. „Алеко Константинов“ в гр. Добринище, същият е изхвърлил на земята запалена цигара с канабис и сгъвка от фолио, съдържаща около 0,61 грама канабис. В хода на работата по случая е проверено и обитаваното от него жилище в града, където полицейските служители открили фолио със завита в него около 0,39 грама тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

В сутрешните часове на 27.10.2025 г. в 02 РУ-Благоевград е получено съобщение за извършена, в периода от 16:00 часа на 25.10.2025 г. и 08:30 часа на 27.10.2025 г., кражба на сумата от около 570 лева от офис на фирма в ж.к. „Орлова чука“ в гр. Благоевград. След предприети незабавни действия, от работещите по случая полицейски служители е установен извършителят на деянието, който е на 48- години от гр. Благоевград. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

След получено съобщение от жител на гр. Сандански, че в следобедните часове на 27.10.2025 г е забравил мобилния си телефон на автобусна спирка в с. Левуново, от полицейски служители на РУ-Сандански е установено, че телефонът е взет от 25-годишен мъж от гр. Петрич с цел да го присвои. Мъжът е задържан и е уведомена компетентната прокуратура.

Полицейски служители на 01 РУ-Благоевград работят по получен сигнал това, че за времето от 23:00 часа на 25.10.2025 г. до 10:00 часа на 26.10.2025 г. е извършена кражба на две вендинг машини  с играчки за деца заедно с намиращата се в тях сума от около 500 лева, които били позиционирани пред питейно заведение в централната градска част в Благоевград.  По случая е образуван заявителски материал.

На 27.10.2025 г. в полицейския участък в с. Сатовча е получено съобщение, че в периода от 24.10.2025 г. до 12:30 часа на 27.10.2025 г. през отворен прозорец проникнато в къща в с. Слащен, от където не са констатирани липси. След проведени незабавни действия, от полицейските служители са установени извършителите на деянието, а именно двама мъже на 49 и 53 години от с. Слащен, които са задържани със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

При извършена, около 01:20 часа на 28.10.2025 г. на ул. „Чаталджа“ в гр. Белица, проверка на лек автомобил „Фолксваген Голф“, с техническо средство от органите на реда е установено, че 39-годишният водач на автомобила от гр. Белица шофира с наличие на 1,22 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Около 18:00 часа на 27.10.2025 г. на кръгово кръстовище между ул. „14-ти полк“ и ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Благоевград е станало ПТП, при което лек автомобил „Мерцедес“ с 19-годишен водач от гр. Благоевград не е пропуснал и е блъснал 77-годишен мъж от гр. София, който е пресичал пътното платно на пешеходна пътека. Пешеходецът е пострадал с комоцио и охлузни рани по тялото и е настанен за наблюдение в МБАЛ-Благоевград. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

