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Ученически конкурс за есе на тема “Моето Освобождение” в Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
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По повод 5 октомври – Деня на Освобождението на Горна, Джумая Регионален исторически музей – Благоевград, съвместно с Община Благоевград, Регионално управление на образованието, Български червен кръст и Пътуващо читалище “Бащино огнище”, обявявят ученически конкурс за есе на тема “Моето Освобождение”.
В него могат да се включат ученици от 8-ми до 12-ти клас от всички училища в Община Благоевград. Срокът на провеждане е до 25 октомври. Победителите ще обявим на 1 ноември – Ден на народните будители.

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