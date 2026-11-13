Коледна благотворителна кампания събира хранителни продукти за нуждаещи се семейства в Благоевград

Коледна благотворителна кампания за събиране на дълготрайни хранителни продукти организират Общинският съвет по наркотични вещества – Благоевград към звено „Превенции“ и Православният информационен център.

Инициативата ще се проведе в периода от 16 ноември до 11 декември 2026 г. Целта е да бъдат подпомогнати семейства в затруднено положение в навечерието на коледните празници.

Всеки, който желае да се включи в кампанията, може да дари пакетирани дълготрайни хранителни продукти. Даренията ще се приемат в Православния информационен център на ул. „Тракия“ № 3 в Благоевград.

Събраните хранителни продукти ще бъдат предоставени на семейства, които имат нужда от подкрепа.

Организаторите отправят призив към жителите на Благоевград да се включат в инициативата и да покажат съпричастност към хората в нужда.