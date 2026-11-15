Монтана прекърши Пирин с гол още във втората минута

Пирин Благоевград отстъпи с 0:1 на Монтана в двубой от 16-ия кръг на Втора професионална лига, игран на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград.

Гостите нанесоха своя удар още във втората минута. След изпълнение на корнер се получи разбъркване в наказателното поле на домакините, а Георги Каракашев се възползва от ситуацията и изпрати топката в мрежата за 0:1.

Пирин опита да реагира, но отново показа сериозни затруднения пред противниковата врата. В края на първата част Методи Кокалков бе изключително близо до изравняването, но ударът му с глава срещна сглобката на гредите. Само минута по-късно Тони Тасев пропусна отлична възможност да възстанови равенството.

След почивката домакините имаха сериозни претенции за дузпа. В 54-ата минута Мартин Георгиев нахлу в наказателното поле, но бе задържан за фланелката и падна на терена. Съдията обаче не посочи бялата точка. При ситуацията футболистът получи контузия и бе принудително заменен.

В заключителните минути „орлетата“ опитаха да стигнат до изравнителен гол, но защитата на Монтана издържа и гостите заслужено си тръгнаха с ценна победа.

Загубата оставя Пирин на последното 18-о място в класирането с едва 2 точки от 16 срещи. Благоевградчани все още нямат победа през сезона, като записаха две равенства и цели 14 поражения. Головата разлика на тима е 8:42.

Статистиката е повече от притеснителна за един от традиционните футболни клубове в България. „Орлетата“ се намират в изключително тежка спортно-техническа криза, а разликата с предпоследния отбор е сериозна.