На 11 ноември в гр. Талин, Република Естония, в изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Република България, беше осъществено връщането на мощехранителница с изключително висока научна, историческа и художествена стойност.

Артефактът е изработен през XVII век и е бил откраднат преди 27 години от Бачковския манастир „Успение Богородично“. В резултат на предприетите действия в рамките на международното правно сътрудничество културно-историческата ценност беше предадена на българска делегация. В състава й бяха включени служители на сектор „Престъпления срещу културно-историческите ценности“ при Главна дирекция „Национална полиция“, сектор „Организирана престъпност“, отдел „Интерпол“ при дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, както и представители на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерството на културата.

Операцията беше проведена под ръководството на Окръжна прокуратура – Пловдив, в тясно взаимодействие с Евроджъст и компетентните правоохранителни органи на Република Естония.