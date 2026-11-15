Над 20 университета идват в Благоевград за „Панорама на университетите – 2026“

На 17 ноември от 11:00 часа в зала „Орфей“ в парк „Македония“ ще се проведе „Панорама на университетите – 2026“. В инициативата ще се включат представители на над 20 висши учебни заведения и организации от страната.

Сред участниците са Югозападният университет „Неофит Рилски“, Американският университет в България, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, УНСС, Техническият университет – София и Националната спортна академия „Васил Левски“.

Специален гост на събитието ще бъде олимпийската шампионка по бокс от Токио 2020 Стойка Кръстева. Тя ще представи възможностите за обучение и спортна реализация в Националната спортна академия.

По време на изложението учениците и бъдещите кандидат-студенти ще могат да се срещнат лично с представители на университетите, да научат повече за предлаганите специалности, условията за кандидатстване и перспективите за професионална реализация.

Във форума ще участват и представители на Дирекция „Бюро по труда“ – Благоевград. Те ще представят възможностите за професионален старт чрез програмите „Младежка заетост +“ за младежи от 18 до 29 години и „Младежки практики“ за ученици и млади хора от 16 до 29 години.

Инициативата има за цел да подпомогне младите хора в избора на образование и професия, като ги срещне с представители на различни академични и професионални направления.

Организатори са Община Благоевград и Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, съвместно с екипа „Кариерно ориентиране“ и Общинския младежки парламент.