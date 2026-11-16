При проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, на 12.11.2026 г. около 21:45 часа в с. Рибново, общ. Гърмен, от криминалисти при РУ-Гоце Делчев е спрян лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 42-годишен мъж от с. Рибново. При извършената проверка, у 28-годишен пътник в него, който е от същото село са намерени две полиетиленови пликчета с около 1,3 грама марихуана в едното и около 0,4 грама амфетамин във второто, а в хода на работата по случая е установено, че наркотичните вещества са разпространени от 42-годишния мъж, който в района на крайпътна отбивка в землището на с. Рибново съхранява с цел разпространение около 1,4 грама амфетамин и около 0,6 грама марихуана. Двамата мъже са задържани със заповед за задържане до 24 часа. Работата продължава под надзора на ОП-Благоевград.

На 15.11.2026 г. в района на ул. „Христо Смирненски“ в с. Коларово, със заповед за задържане до 24 часа е задържан 41-годишен мъж от с. Самуилово, управляващ лек автомобил „Сузуки Витара“. У мъжа полицейски служители на РУ-Петрич открили найлонови сгъвки, съдържащи общо около 17,28 грама наркотично вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на кокаин. Проверено е и обитаваното от него жилище в с. Самуилово, където са открити електронна везна и голяма парична сума. За случая е уведомена ОП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.

След проведени незабавни действия във връзка с получен сигнал за противозаконно отнет, в следобедните часове на 15.11.2026 г. от автоработилница в с. Горно Краище, общ. Белица, лек автомобил „Фолксваген Голф“, който бил отключен и с поставени на таблото ключове, от полицейски служители на РУ-Разлог са установени автомобилът и 24-годишният извършител на деянието от с. Краище. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители на 01 РУ-Благоевград работят по получено съобщение за това, че в периода от 07.11.2026 г. до 23:40 часа на 13.11.2026 г. са увредени около 10 прозореца (стъклопакет) на новопостроена жилищна кооперация, находяща се в централната градска част на гр. Благоевград. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

На 14.11.2026 г. в РУ-Сандански е постъпил сигнал, че около 20:30 часа на същата дата в градинка в района на ул. „Свобода“ в гр. Сандански е възникнало пререкание между две непълнолетни момчета от града, при което едното от тях е нанесло удар с юмрук в областта на лицето на второто, което е пострадало с фрактура на носни кости. Уведомена е компетентната прокуратура. По случая е образувано досъдебно производство.

В РУ-Сандански е получен сигнал за извършена, за времето от 16:00 часа на 14.11.2026 г. до 11:00 часа на 15.11.2026 г., кражба на две овце от животновъден обект в местността „Гладно поле“, землище на с. Драката, общ. Струмяни. За Случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

В следобедните часове на 15.11.2026 г. в РУ-Гоце Делчев е съобщено, че между 05:00 часа и 06:00 часа на същата дата е извършена кражба на парична сума от частен дом в с. Лъжница, общ. Гоце Делчев. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образуван е заявителски материал.

ПТП:

На 14.11.2026 г. около 17:30 часа, поради свличане на земен път в района на земеделски имот – ливада в землището на с. Бел камен, общ. Якоруда, товарен автомобил „Газ“, управляван от 72-годишен мъж от с. Бел камен се е преобърнал, като водачът е пострадал с фрактура на три ребра. Мъжът не притежава свидетелство за управление на МПС, валидно за категорията, към която принадлежи управляваният автомобил, а автомобилът е без регистрационни табели.

На 14.11.2026 г. около 08:25 часа на път II-19 между с. Градево и гр. Симитли, лек автомобил „Шевролет Нубира“, управляван от 54-годишен водач от с. Долно Осеново, на ляв завой се е завъртял и със страничната си част се е ударил в насрещно движещ се лек автомобил „Форд Фокус“, управляван от 23-годишна жена от с. Червен брег, общ. Дупница. При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са значителни материални щети. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 13.11.2026 г. до 08:00 часа на 16.11.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 11 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 6 пожара.

С преки материални щети 2 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 4 пожара.

Извършени са 4 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 13.11.2026 г. около 19:17 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил на пътя между с. Струмяни и5 с. Градешница. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: преден капак, двигател.

На 15.11.2026 г. около 21:10 часа е получен сигнал за пожар в покрив на къща в с. Добри лаки, общ. Струмяни. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: покривна конструкция.