Бюджет 2027 е най-социалният от години насам и правителството няма да допусне намаляване на доходите на българските граждани. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет, на което бяха разгледани проектобюджетите на държавата, Националната здравноосигурителна каса и държавното обществено осигуряване за следващата година.

Премиерът подчерта, че финансовата рамка е изготвена в условията на сериозен бюджетен дефицит, но основната цел е да се намери баланс между ограничаването на публичните разходи и увеличаването на доходите и социалната подкрепа.

Сред основните приоритети са повишаването на пенсиите, ученическите стипендии и социалните плащания, както и значително увеличаване на данъчните облекчения за деца, особено за деца с увреждания.

Радев категорично заяви, че няма да има намаляване на средствата за семействата на деца с увреждания, нито промяна в условията за получаване на подкрепата. Той подчерта, че правителството ще запази социалните си ангажименти към най-уязвимите групи.

Министър-председателят заяви още, че ще бъдат предприети мерки за ограничаване на злоупотребите с решения на ТЕЛК, които според него оказват влияние върху публичните финанси. По думите му контролът трябва да бъде засилен, без това да засяга хората с реална необходимост от подкрепа.

В Бюджет 2027 са заложени и мерки за стимулиране на икономическия растеж, родното производство и предприемачеството. Сред приоритетите са инвестициите в икономиката на знанието, индустриалните зони и паркове, както и привличането на чуждестранни инвеститори.

Радев увери, че няма да бъдат намалявани заплатите и пенсиите, средствата за социална подкрепа и парите за облекло на учителите, съдебните служители и държавните служители. По думите му евентуалните промени във възнагражденията ще бъдат само в посока увеличение.

По време на заседанието премиерът коментира и състоянието на българската икономика. Той отхвърли твърденията за понижаване на кредитния рейтинг на страната и за прогноза за рецесия. Посочи, че рейтингът остава BBB+, а според прогнозата на Standard & Poor’s икономическият растеж на България се очаква да бъде 2,8% през настоящата година и 2,6% през следващите три години.

Министър-председателят призова министрите да се съсредоточат върху изпълнението на задачите и да не оправдават евентуални затруднения с наследството на предишните управления.

Проектите на държавния бюджет, бюджета на НЗОК и бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г. бяха разгледани от Министерския съвет.