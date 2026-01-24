НачалоАктуално
Църквата почита Света преподобна дякониса Ксения Римлянка

На днешния ден Православната църква чества Света преподобна дякониса Ксения Римлянка. Тя била дъщеря на сенатор и носила името Евсевия, което означавало “благочестива”. Нейните родители я сгодили за един сенатор. Тя била решила да посвети живота си на Исус Христос, затова избягала от дома си.

Установила се на остров Коа, където наела бедна къща и помолила да я наричат Ксения (странница).

По-късно била посветена за дякониса. Тя водила възвишен живот. Колкото била строга към себе си, толкова била милосърдна и нежна към своите сестри.

Имен ден празнуват: Аксения, Аксиния, Ксения и Oкcaнa.

