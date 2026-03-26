Тържествен концерт на Ансамбъл „Пирин“ по повод 100 години от рождението на един от емблематичните хореографи Кирил Харалампиев

Ансамбъл „Пирин“ ще отбележи 100 години от рождението на изтъкнатия български фолклорист, хореограф, педагог и теоретик Кирил Харалампиев с тържествен концерт, посветен на неговото творчество и принос към българското танцово изкуство.

В периода 1976–1985 г. той е главен хореограф на Ансамбъл „Пирин“ – време, в което между твореца и ансамбъла се изгражда дълбока и вдъхновяваща връзка. Именно тук Харалампиев създава едни от най-запомнящите се произведения в репертоара, оформяйки характерния сценичен облик на състава и оставяйки емоционален отпечатък, който продължава да живее и днес.

Кирил Харалампиев е сред най-значимите фигури в развитието на професионалната българска танцова школа. Основател и първи ръководител на отдел „Български танци“ в Средното държавно хореографско училище, той има ключова роля за утвърждаването на българския народен танц като сценично изкуство и учебна дисциплина. Именно в периода на неговата дейност училището е преименувано на Държавно хореографско училище – важен етап в институционализирането на професионалното танцово образование в България.

Автор на над 60 сценични танцови произведения, Харалампиев се отличава със своята ярка творческа индивидуалност и дълбока връзка с традициите на българския фолклор. Част от тези емблематични танци ще оживеят отново на сцената в рамките на концерта.

Специални гости в събитието ще бъдат ученици от Националното училище за танцово изкуство, които ще изпълнят произведения на Кирил Харалампиев, подчертавайки живата връзка и приемствеността между поколенията в българската танцова традиция.

Концертът ще се състои на 8 април от 19:00 часа, в зала „Пейо Яворов“, а билети могат да бъдат закупени от касата на Ансамбъл „Пирин“.

Като част от празничния културен календар, събитието носи и духа на Великден – празник на възраждането, надеждата и новото начало. Чрез силата на българския танц и музика, ансамбълът ще пресъздаде именно тази жива връзка между традиция и съвремие, между памет и бъдеще – така, както делото на Кирил Харалампиев продължава да вдъхновява нови поколения творци.

Концертът е не само юбилейно събитие, но и израз на признателност към личността и делото на Кирил Харалампиев – творец, оставил трайна следа в българската култура и изкуство.