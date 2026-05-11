Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

В хода на извършена, на 09.05.2026 г. в таванско помещение в ж.к. Освобождение“ в гр. Благоевград, проверка на 20-годишна жена от с. Струмяни и 38-годишна жена от гр. Пловдив, у 20-годишната органите на реда открили саморъчно свита цигара, съдържаща около 0,52 грама марихуана, а у 38-годишната – найлонова сгъвка, съдържаща около 0,53 грама марихуана. Двете жени са задържани със заповед за задържане до 24 часа, а за случаите е уведомена РП-Благоевград.

Около 21:30 часа на 10.05.2026 г. на ул. „Иван Михайлов“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е спрян лек автомобил „Фолксваген Поло“, управляван от 37-годишен благоевградчанин. При извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира след употреба на наркотик. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

След проведени издирвателни мероприятия във връзка с получен сигнал за извършена, между 15:00 часа на 06.05.2026 г. и 07:30 часа на 07.05.2026 г., кражба на лек автомобил „Шкода Фабия“, паркиран на улица в гр. Банско, от работещите по случая полицейски служители автомобилът е открит и е задържан извършителят на деянието, който е на 31 години от гр. Стара Загора.

В сутрешните часове на 08.05.2026 г. в РУ-Петрич е получено съобщение, че са счупени: предното панорамно стъкло, двете странични стъкла, стъклото на багажника и огледало за обратно виждане на лек автомобил „Опел Зафира“, паркиран в гр. Петрич. От органите на реда са предприети незабавни действия, в резултат на които е задържан 33-годишният извършител на деянието от гр. Петрич. По случая е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Сандански са задържани двама мъже на 48 и 47 години и една жена на 27 години, всички от с. Дамяница. Около 23:47 часа на 08.05.2026 г. в с. Дамяница е възникнал спор за паркомясто между двамата мъже, в който се намесили и две жени на 28 и 69 години. По време на конфликта 48-годишният е отправил закани за живота и здравето към двете жени, счупил е двата фара и задния стоп и е увредил предния капак и калника на лек автомобил „Фолксваген Туран“, паркиран пред домът му, а 28-годишната жена е счупила с твърд предмет предното панорамно стъкло на влекач „Даф“. Повредени са и два телевизора в жилището. За случая е уведомена компетентната прокуратура и са образувани досъдебни производства.

Около 04:40 часа на 10.05.2026 г. е възникнала физическа саморазправа между група лица пред нощен клуб в гр. Гоце Делчев, при която37-годишен мъж от с. Мосомище е пострадал с фрактура на пръст на ръката, 40-годишен мъж от същото село е получил наранявания в областта на главата, а 20-годишен от Гоце Делчев – рани по главата и тялото. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.

В обедните часове на 10.05.2026 г., жителка на гр. Петрич е съобщила в районното управление в града, че около 11:15 часа на ул. „Ванга“ в гр. Петрич, преминавайки по улицата, лек автомобил „Ауди“ е блъснал домашно куче и е причинил смъртта му. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на водача на автомобила продължава.

За времето от 16:00 часа на 08.05.2026 г. до 10:00 часа на 09.05.2026 г. е извършена кражба на около 60 литра дизелово гориво, винтоверт , маслен крик и гаечни ключове от товарен автомобил „Ман“, паркиран на пътя за с. Раздол в местността „Студената вода“. По случая е образувано досъдебно производство Работата продължава.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 08.05.2026 г. до 08:00 часа на 11.05.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 6 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 3 пожара.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети 3 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 2.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.