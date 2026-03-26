Водач на товарен автомобил е с наложено наказание за държане на 200 000 кутии цигари без български акцизен бандерол

Районна прокуратура – Благоевград приключи дело за незаконно държане на акцизни стоки без бандерол с обвиняемия А.Р., гражданин на Хърватия.

По досъдебното производство е било установено, че на 11.03.2026 г., на Граничен преход Кулата, при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Гърция, митническите служители открили кашони с цигари. Стоката – 200 000 кутии, били с различни търговски марки, без поставен български акцизен бандерол върху потребителската опаковка.

Водачът на превозното средство – обвиняемият А.Р., се е признал за виновен за извършеното от него деяние.

С определение на съда му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години с 5-годишен изпитателен срок. То има последиците на влязла в сила присъда. Предметът на престъплението е иззет в полза на държавата.