Акция “Купен вот” се провежда в Благоевград

Полицията влезе в ромската махала на Благоевград в мащабна акция срещу купуването на гласове. Спецоперацията, започнала в ранните часове на деня, обхваща ключови адреси в региона, като фокусът е пресичане на схеми за контролиран вот преди предстоящите избори. Екипи на жандармерията и криминална полиция блокираха входовете на квартала, като паралелно се извършват проверки и в други населени места в Пиринско. Към момента текат обиски и разпити, а официалните данни за задържани лица се очакват по-късно от пресцентъра на МВР.