Обвиняем за отнемане на чужд автомобил в гр. Банско е с мярка за неотклонение „задържане под стража“

По искане на Районна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо В.Т., привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за незаконно отнемане на чужда движима вещ. Престъпление е квалифицирано по чл. 195, ал. 1, т. 12, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.

Около 06,30 ч. на 07.05.2026 г. в гр. Банско 31-годишният В.Т. отнел лек автомобил, м. „Шкода“, собственост на семейство от града.

В резултат на незабавни действия на разследващия орган извършителят на престъпното деяние е бил установен и задържан. Открито е и отнетото от него моторно превозно средство, чиято стойност възлиза на 2500 евро.

Делото продължава под надзора на Районна прокуратура – Благоевград.

