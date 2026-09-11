Три военни хеликоптера се включиха в гасенето на големи пожари в областите Стара Загора и Благоевград

Три военни хеликоптера се включиха в гасенето на пожари в областите Стара Загора и Благоевград. Екипаж от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar се включи в гасенето на големия пожар, който гори в землището на Община Гурково, Област Стара Загора.

Хеликоптерът излетя от авиобазата в 14.02 ч. и извършва гасене от въздуха, в помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР. В 15.26 ч за гасене на същия пожар от авиобазата излетя още един хеликоптер AS 532 AL Cougar.

В 15.00 ч е излетял хеликоптер AS 532 AL Cougar за участие в гасенето на пожар, който гори над село Бистрица в Рила планина, Област Благоевград.