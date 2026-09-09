БАБХ установи две огнища на шарка по овцете и козите в благоевградски села

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две първично възникнали огнища на шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в с. Дреново и с. Михнево, община Петрич, област Благоевград, в които се отглеждат общо 180 овце. Заболяването е установено след своевременно подадени сигнали от собствениците на двата обекта при поява на клинични признаци, като стопаните са оказали пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището в с. Дреново, в която влизат селата Богородица, Дреново, Михнево, Тонско дабе и Яково от община Петрич, област Благоевград.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището в с. Михнево, в която влизат селата Богородица, Дреново, Кърналово, Михнево, Старчево, Тонско дабе, Чуричени и Яково от община Петрич, област Благоевград.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището в с. Дреново, в която влизат гр. Петрич и селата Баскалци, Беласица, Боровичене, Вишлене, Волно, Гега, Генерал Тодоров, Горчево, Долене, Долна Крушица, Долна Рибница, Драгуш, Дрангово, Дреновица, Зойчене, Иваново, Кавракирово, Камена, Капатово, Кладенци, Ключ, Коларово, Кромидово, Крънджилица, Кукурахцево, Кърналово, Марикостиново, Марино поле, Мендово, Митино, Ново Кономлади, Право бърдо, Първомай, Рибник, Рупите, Ръждак, Самуилова крепост, Самуилово, Скрът, Струмешница, Старчево, Тополница, Чурилово, Чуричени и Яворница от община Петрич, област Благоевград; гр. Сандански, гр. Мелник и селата Белевехчево, Бождово, Виногради, Вихрен, Враня, Вълково, Голем Цалим, Горна Сушица, Дамяница, Дебрене, Джигурово, Златолист, Зорница, Кръстилци, Ладарево, Ласкарево, Лебница, Левуново, Лешница, Лиляново, Лозеница, Любовка, Малки Цалим, Ново Делчево, Плоски, Поленица, Склаве, Спатово, Стожа, Струма, Хотово и Хърсово от община Сандански, област Благоевград; селата Велющец, Вракуповица, Гореме, Горна Крушица, Горна Рибница, Добри лаки, Драката, Игралище, Илинденци, Каменица, Клепало, Колибите, Кърпелево, Махалата, Микрево, Никудин, Палат, Раздол, Седелец, Струмяни и Цапарево от община Струмяни, област Благоевград; и село Долна Градешница от община Кресна, област Благоевград.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището в с. Михнево, в която влизат гр. Петрич и селата Баскалци, Беласица, Боровичене, Вишлене, Волно, Гега, Генерал Тодоров, Горчево, Долене, Долна Крушица, Долна Рибница, Долно Спанчево, Драгуш, Дрангово, Дреновица, Зойчене, Иваново, Кавракирово, Камена, Капатово, Кладенци, Ключ, Коларово, Кромидово, Крънджилица, Кукурахцево, Кулата, Марикостиново, Марино поле, Мендово, Митино, Ново Кономлади, Право бърдо, Първомай, Рибник, Рупите, Ръждак, Самуилова крепост, Самуилово, Скрът, Струмешница, Тополница, Чурилово, Чучулигово и Яворница от община Петрич, област Благоевград; гр. Сандански, гр. Мелник и селата Белевехчево, Бождово, Виногради, Вихрен, Враня, Вълково, Голем Цалим, Горна Сушица, Дамяница, Дебрене, Джигурово, Златолист, Зорница, Кръстилци, Ласкарево, Ладарево, Лебница, Левуново, Лешница, Лиляново, Лозеница, Любовка, Малки Цалим, Ново Делчево, Плоски, Поленица, Склаве, Спатово, Стожа, Струма, Хотово, Хърсово от община Сандански, област Благоевград; селата Струмяни, Велющец, Гореме, Добри лаки, Драката, Игралище, Илинденци, Каменица, Колибите, Кърпелево, Махалата, Микрево, Никудин, Палат, Раздол, Седелец и Цапарево от община Струмяни, област Благоевград.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнищата. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

ОДБХ – Благоевград реагира незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването. Агенцията напомня, че синхронизираните действия на ЦУ на БАБХ, ОДБХ, областните управители и местната власт са от съществено значение за осъществяване на адекватен подход при установяване на заболявания и ликвидиране на констатирани огнища.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията – 0 700 122 99.